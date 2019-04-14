Antalyaspor 1 - 0 Kasımpaşa

Stat: Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Amilton (Dk. 87 Yekta Kurtuluş), Charles, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 72 Serdar Özkan), Mevlüt Erdinç (Dk. 59 Doğukan Sinik)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Josue Sa (Dk. 46 Hajradinovic), Ben Youssef, Veigneau (Dk. 79 Perica), Sadiku, Pavelka, Trezeguet, Tarkan Serbest, Karim Hafez (Dk. 75 Özgür Çek), Koita

Gol: Dk. 23 Mevlüt Erdinç

Kırmızı kart: Dk. 43 Chico (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Popov, 90+3 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 58 Amilton, Dk. 64 Diego (Antalyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

15. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle kornere çıktı.

21. dakikada Trezeguet'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tarkan Serbest'in, kaleci Boffin ile karşıya karşıya pozisyondaki vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

23. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Chico'nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Amilton, meşin yuvarlağı göğsüyle Mevlüt Erdinç'e indirdi. Mevlüt Erdinç'in gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

32. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

36. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

43. dakikada Antalyaspor'dan Chico kırmızı kart gördü. Orta sahada Tarkan Serbest ile Chico arasında yaşanan ikili mücadele sırasında Tarkan Serbest yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, faul düdüğünden sonra yaptığı VAR incelemesinin ardından Chico'ya kırmızı kart gösterdi.

45+2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Celustka'nın kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse son anda meşin yuvarlağı kornere tokatlamayı başardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

51. dakikada Popov'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Pavelka'nın vuruşunda, kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

72. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Diego'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

74. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan ortasında müsait pozisyondaki Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

84. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın, kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

85. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Perica'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in ayaklarına çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu tamamlayan Perica'nın vuruşunda top yandan auta gitti.

86. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Amilton'un vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Popov'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

