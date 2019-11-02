Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş

Süper Lig'in 10. haftasında şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor karşılaştı. Maça konuk Beşiktaş çok hızlı başladı.

Henüz 6. dakiakda Umut'un ara pasına hareketlenen Ljajic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı. 3 dakika sonra ise Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş 11'de ikinci golü de buldu. Antalya savunmasında Eren topu uzaklaştırmakta gecikince Diaby araya girdi ve yaptığı düzgün vuruşla durumu 2-0'a getirdi.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

14'te Diaby boş durumda çok kötü bir kafa vuruşu yapınca üçüncü gol kaçtı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde ise Antalyaspor atağında Blanco'nun kale önünde vuruşuna Vida ayak koydu ve golü önledi. Temponun bir an olsun düşmediği maçta 21. dakikada Gökhan Gönül'ün uzak mesafeden sert şutunda Aatıf'a da çarpan topu kaleci Ferhat son anda çelmeyi başardı.

İlk yarının son anlarında Beşiktaş önce Elneny ardından ise Lens ile iki net gol pozisyonunu daha değerlendiremedi ve devre 2-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Antalyaspor sahada daha etkili bir görüntü sergiledi. 52'de Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Mukairu topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. Beraberlik golü için bastıran Antalyaspor'da 61. dakikada Ufuk Akyol'un uygun durumda vuruşu üstten auta gitti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 15'e yükseltirken, Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

