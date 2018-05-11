Antalyaspor - Başakşehir: 0-2

Geçtiğimiz hafta sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışında büyük yara alan Medipol Başakşehir, Antalyaspor deplasmanından üç puanla dönerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Antalyaspor maçından çok Arda Turan’a verilen 16 maçlık ceza ile gündeme gelen Medipol Başakşehir, Antalya’da yara sardı. Yönetim ile taraftar arasındaki İzmir Marşı polemiği bir haftadır konuşulan Antalyaspor ise evinde aldığı mağlubiyet sonrası düşme hattına yaklaşma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Arda Turan, Mossoro ve İrfan Kahveci’nin yokluğunda sahaya çift forvet ile çıkan Medipol Başakşehir, maça istediği gibi başlayamadı. Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan Antalyaspor, istekli bir görüntü sergiledi. Rakibine önde basan ve savunmadan pasla çıkmasını engelleyen ev sahibi ekip, pozisyonlar bulmaya başladı. Ancak Volkan Babacan’ın başarılı performansı ve hücum oyuncularının son vuruşlardaki eksiklikleri nedeniyle girdiği fırsatları değerlendiremeyen Antalyaspor, rakibinin ilk atağında gole engel olamadı. Eljero Elia’nın pası sonrası topu ağlara gönderen Riad Bajic, Medipol Başakşehir’i öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı tek golle tamamlanırken, Medipol Başakşehir, ikinci yarıda oyunu soğuttu. Ayağa paslarla tempoyu düşüren konuk ekip, Antalyaspor’un istekli ve önde basan oyununun da sekteye uğraması ile kontrolü eline geçirdi. 76. dakikada Antalyaspor çıkarken kaptığı topu hemen hücuma taşıyan Emre Belözoğlu, Visca’nın golünün asistini yaptı. Visca ile bulduğu gol sonrası rahatlayan Medipol Başakşehir, puan kaybına tahammülü olmadığı maçta üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle puanını 69 yapan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla da olsa lider Galatasaray’ı yakaladı ve ikinci sıraya yükseldi. 38 puanda kalan Antalyaspor ise 12. sırada yer aldı.