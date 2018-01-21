Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk oldu. Siyah-beyazlılar 1-0 geri düştüğü karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve kritik bir üç puana uzanmış oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 33’e yükseltirken Antalyaspor ise 17 puanda tehlike hattında kaldı. Ev sahibi 8’de Charles’ın golüyle 1-0 öne geçerken 30’da Anderson Talisca skoru eşitledi. İlk yarı Beşiktaş’ın baskısı Antalyaspor’un hızlı hücumlarla etkili olma çabalarıyla 1-1 biterken ikinci devre tempolu başladı.

Antalya henüz 46’da gole yaklaşırken Fabri ve Vida peş peşe gollere izin vermedi. 54’te ise yeniden Talisca sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Tosic ve Pepe’nin sakatlıkları nedeniyle savunmanın merkezinde Vida ve Medel’e görev verdi. Antalya’da ise Eto’o, Vainqueur, Maicon gibi yıldız isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.