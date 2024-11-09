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Antalyaspor evinde Bodrum FK'yı yendi

Antalyaspor evinde Bodrum FK'yı yendi
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Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-2 yendi. Ligin 12'nci haftasında Antalyaspor - Bodrum FK arasında oynanan karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankart ve üzerlerinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu tişörtler ile çıktı.

Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Puşcaş'ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde kafa vuran Fredy, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

22'nci dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içerisinde Larsson'un yaptığı ortada Samudio'nun kafa ile vurduğu top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topa kafa vuran Soner Dikmen durumu 1-1'e getirdi.

35'nci dakikada Ahmet Aslan'ın geri pasında araya giren Adolfo Gaich, kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturup Antalyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 45+2'nci dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un verdiği ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sam Larsson sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak Antalyaspor'un 3-1 öne geçirdi. İlk yarı Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile geçti.

Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Gökdeniz'in sağ kanattan ceza sahası içerisinde yükselttiği top Güray Vural'ın eline değdi. Hakem VAR'a giderek pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

59'uncu dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Puşçaş, topu ağlarla buluşturarak durumu 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Fredy yaptığı ortada kale önünde boş kalan Celustka'nın kafayla vurduğu top kalenin üstünden dışarı çıktı.

74'üncü dakikada Dimitrov'un kaleye çektiği sert şutu kaleci Abdullah yumruklayarak kornere gönderdi.

89'uncu dakikada serbest vuruşta Kaluzinski'nin yaptığı ortaya kafa ile vuran Thalisson Kelven arka arkaya iki vuruşunu da kaleci Gökhan kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-2 Antalyaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.

DHA

Etiketler Antalyaspor Antalyaspor bodrum fk süper lig
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