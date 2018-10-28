Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor’u ağırladı. İki takımın da birçok net gol fırsatı yakaladığı maç 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Souleymane Doukara’nın ceza sahası dışından harika şutuyla 1-0 öne geçen Antalyaspor, 28. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltı golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki ekip de birçok net gol fırsatı yakaladı. Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak rakip takım oyuncularına geçit vermezken bordo mavili ekibin Burak Yılmaz’la bulduğu gol ‘VAR’ kararıyla ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Antalyaspor 17, Trabzonspor ise 15 puana yükseldi.

Trabzonspor gelecek hafta sahasında Bursaspor’u ağırlarken Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.