Antalyaspor ve Malaga Melo'nun peşinde !

Brezilya basınında yer alan habere göre; teknik direktörCuca ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Palmeiras'ta kadrı dışı kalan Felipe Melo ile Malaga'nın yanı sıra Antalyaspor ilgileniyor.

Kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Melo'ya bu iki takımdan teklif geldiği ancak kulübü memnun etmediği belirtilirken, Sao Paulo Kulübü ise Melo'yu kiralayacakları yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Sao Paulo Sportif Direktörü Vinicius Pinotti, "Melo'nun Sao Paulo'ya gelme şansı sıfır. Oyuncuyla ve kulubüyle temasa geçmedik. Ayrıca hiç şansı yok" ifadesini kullandı.