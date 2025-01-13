Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi sona erdi

Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da Alex de Souza ile yollar ayrıldı.

Antalyaspor yönetimi yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Alex ile yolları ayırma kararı aldı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Alex de Souza’ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz."

Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

DHA