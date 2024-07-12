Antalyaspor'da Alex krizi

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza'nın, Antalyaspor'un başına geçmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması tepkilere neden oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdürdü. Antalyaspor'un Burdur kampı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde 17 Temmuz'a kadar sürecek. Antalyaspor'un Burdur kampı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde 17 Temmuz'a kadar sürecek. Fenerbahçe'nin efsane isminden imza almak için binlerce sarı-lacivertli taraftar tesislerde kuyruk oluşturdu. Bu durum Antalyaspor antrenmanından çok Fenerbahçe antrenmanı görüntüsü verdi. Bu duruma Antalyasporlular sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir taraftar hesabı "Rezalet ötesi" şeklinde paylaşım yaptı.