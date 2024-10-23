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  5. Antalyaspor'da Alex'in üstü çizildi: Yerine eski takım arkadaşı geliyor

Antalyaspor'da Alex'in üstü çizildi: Yerine eski takım arkadaşı geliyor

Antalyaspor'da Alex'in üstü çizildi: Yerine eski takım arkadaşı geliyor
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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Alex'in yerine Emre Belözoğlu'nun gelebileceği konuşuluyor.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, sezon başında büyük umutlarla sözleşme imzaladığı teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Futbolculuğu ile akıllara kazınan Alex de Souza, teknik direktörlüğünü üstlendiği Antalyaspor ile çıktığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Antalyaspor da son olarak Galatasaray maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Alex de Souza ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, teknik direktör olarak Ankaragücü Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'i de çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı ve olumlu yanıt aldı. Belözoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

 

Etiketler Antalyaspor alex de souza Emre Belözoğlu
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