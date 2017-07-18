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  5. 18 Temmuz 2017 22:46

Antalyaspor'da yaprak dökümü

Gelecek sezona Avrupa hedefiyle girmeyi amaçlayan Antalyaspor, Amadaiya Rennie ve Anıl Koç'un szöleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

Antalyaspor'da yaprak dökümü
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Geçen sezonun flaş ekibi Antalyaspor, gelecek sezon için kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Akdeniz ekibinde Amadaiya Rennie ve Anıl Koç ile yollar ayrıldı.

Transfer sezonuna hızlı giren ve birçok önemli ismi renklerine bağlayan Antalyaspor, resmi sitesinden iki ayrılığı açıkladı. Kırmızlı-beyazlı takım, 27 yaşındaki Liberyalı Rennie ile 22 yaşındaki Anıl Koç’un sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini duyurdu.

Geçen yıl İsveç'in Hammarby takımından alınan Amadaiya Rennie sadece 3 resmi maçta forma şansı bulurken, Anıl Koç ise 1 resmi maçta şans bulabilmişti.

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