Arda Turan'dan asker selamı !

Medipol Başakşehir’in kadrosuna kattığı Arda Turan, 2 bin 437 günlük aranın ardından Süper Lig’e geri döndü.

Medipol Başakşehir´in İspanya´nın Barcelona takımından kiraladığı Arda Turan, Süper Lig´de yeni takımıyla ilk kez forma şansı buldu. Bursaspor´a karşı oynanan mücadelenin 65´inci dakikasında Marcio Mossoro´nun yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki oyuncu ilk kez Medipol Başakşehir formasıyla sahaya çıkarken, aynı zamanda Süper Lig´de 6 yıl 8 ay aradan sonra yeniden forma giydi.

ASKER SELAMI İLE MESAJ

86.dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla ilk golünü atan ve takımını 3-0 öne geçiren Arda Turan, gol sevincisi ‘asker selamı’ ile yaparak TSK’nın Afrin’de dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için destek mesajı yolladı.

Daha önce Galatasaray´da uzun yıllar ter döken Arda Turan, bundan önce ligdeki son maçına sarı kırmızılı formayla Atiker Konyaspor´a karşı 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir´in Ziraat Türkiye Kupası´nda Giresunspor ile oynadığı karşılaşmayı ise tribünden takip etmişti.