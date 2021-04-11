Arda Turan'dan ''Yedlin'' tepkisi: Yer çekiminden olmuş
Galatasaraylı Arda Turan, Fatih Karagümrük maçının ardından DeAndre Yedlin'in fotoğrafını paylaşarak kart verilmemesine tepki gösterdi.
Galatasaraylı Arda Turan, Fatih Karagümrük maçının ardından DeAndre Yedlin'in fotoğrafını paylaştı ve tepki gösterdi. Turan, "Kırmızı kart yok, yer çekiminden olmuş" dedi.
Galatasaray sahasında 1-1 berabere kalırken DeAndre Yedlin sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Jeremain Lens'in bileğine yaptığı sert müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen Yedlin 27. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya devretti.
Maçın ardından Galatasaraylı Arda Turan pozisyona tepki gösterdi. Deneyimli oyuncu Instagram hesabından Yedlin'in fotoğrafını paylaşarak, ''Kırmızı kart yok... Yer çekiminden dolayı olmuş'' ifadelerini kullandı.
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