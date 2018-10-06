Aslan son nefeste... Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1

Süper Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. 85. dakikada oyuna forvet olarak giren Donk, 87. dakikada attığı golle maçın kahramanı oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı.

Penaltı kararı VAR'la iptal edildi

Maçın 45. dakikasında Rodrigues'e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Daha sonrası'nda VAR'da pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararını iptal etti.

Galatasaray'ın tek golünü 87. dakikada teknik direktör Fatih Terim'in oyuna forvet olarak soktuğu Donk kaydetti. Öte yandan Maicon da 76. dakikada oyuna forvet olarak sürüldü.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 13 puanla 5. sırada yer aldı.

İLK YARININ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaraykarşılaşmasının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

1. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, defans arkasına atılan topa Maicon hareketlendi. Topa yetişen Muslera'nın vuruşunda, Maicon'a çarpan meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın son çizgiye inerek içeriye çıkardığı topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

12. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

33. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerindeki Celustka'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağa arka direkte Diego'nun gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

44. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşu Video Yardımcı Hakem "VAR" ile iptal edildi. Sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahasına ortasında Cissokho'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır, daha sonra "VAR" kararıyla, elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖZETİ

51'inci dakikada Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Rodrigues'in kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

59'uncu dakikada Ömer Bayram'ın soldan ceza alanına ortasında Rodrigues'in gelişine vuruşu üstten az farkla auta gitti.

64'üncü dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Feghouli'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Boffin güçlükle ayağıyla kornere çeldi.

69'uncu dakikada Ndiaye'nin ceza yayından sert şutunu kaleci Boffin yatarak kontrol etti.

73'üncü dakikada Hakan Özmert'in ara pasıyla topla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ceza alanı sağ çaprazdan kaleye gönderdi. Topa Muslera hakim oldu.

77'nci dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Sinan, altıpas önünde topa kafa vurdu. Boffin son anda topa hakim olmayı başardı.

87'nci dakikada Galatasaray aradığı golü oyuna iki dakika önce giren Donk'la buldu. Mariano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Donk, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda Boffin'i avladı: 0-1.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Galatasaray'da 3 eksik



Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemiyor.



Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında yer almadı.



Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Son 3 deplasman maçında yenildi



Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.



Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.



Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.