Atiker Konyaspor 1 - 1 Demir Grup Sivasspor

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko (Dk. 58 Hurtado), Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Traore), Milosevic, Fofana, Jahovic (Dk. 64 Yatabare)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Douglas (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), Özer Hurmacı (Dk. 67 Torje), Emre Kılınç, Diabate (Dk. 90+3 Kone)

Goller: Dk. 22 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 39 Diabate (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor), Dk. 69 Diagne, Dk. 87 Traore (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada Milosevic'in sert şutunda kaleci Tolgahan Acar iki hamlede topu kontrol etti.

15. dakikada Douglas'ın sağ kanattan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı topu elinden kaçırdı. Sol kanatta meşin yuvarlağı önünde bulan Uğur Çiftçi'nin pasında topla buluşan Özer Hurmacı'nın şutunda, Diagne kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in orta alandan pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, müsait pozisyonda rakip ceza alanında Fofana ile duvar pası sonrası meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

31. dakikada Fofana'nın pasına hareketlenen Jahovic'in ceza sahası içinden vuruşunda top üstten auta gitti.

39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde pasında, penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Diabate meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

67. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

80. dakikada Papp'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

