Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçında Atiker Konyaspor, 3'te 3 yapan Ankaragücü'nü 2-0 yendi, rakibinin serisine son verdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan ev sahibi ekip, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk devre golsüz sonuçlandı. 56. dakikada Faty ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarını havalandırdı: 1-0. 77'de sahne alan sahanın başarılı ismi Fofana maçın sonucunu ilan etti: 2-0. 5 hafta sonra galibiyetle tanışan Atiker Konyaspor puanını 14'e yükseltirken, İsmail Kartal'ın öğrencileri ise 19 puanda kaldı. Başkent ekibi ligde bir sonraki maçında Beşiktaş’ı ağırlarken Atiker Konyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adis Jahovic'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic’in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Yatabare’nin vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa hareketlenen Milosevic müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

56. dakikada Traore’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ricardo Faty, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0.

69. dakikada Atiker Konyaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

77. dakikada orta alanda gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic’in verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Fofana, maçın skorunu belirleyen golü attı. 2-0.

Atiker Konyaspor 2-0 Ankaragücü

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Murat Şener xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Diagne xx (Selim dk. 74 x) , Ferhat xx (Opanasenko dk. 64 x), Jevtovic xx, Volkan Fındıklı xx (Traore dk. 46 xx,) , Yatabare xx, Milosevic xxx, Fofana xx, Jahovic xx

Yedekler: Mahmut, Ali, Amir, Moke, Vedat, Musa, Mücahit

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Kone xx, Yalçın xx, Pinto xx, Djedje xx, Ricardo xx, Kenan xx (Cerci dk. 66 x), Putsila xx, Bifouma xx, El Kabir xx (Mokhtar dk. 85 ?)

Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Kehinde, Erdem, Moulin, Kaan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Djedje, Pinto (MKE Ankaragücü) , Selim (Atiker Konyaspor)

Goller: Ricardo Faty (dk. 56 k.k), Fofana (dk. 77) (Atiker Konyaspor)

