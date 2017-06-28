''Avrupa'da oynayıp ülkemi temsil etmek isterim''

Geçen yıl Altınordu’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan19 yaşındaki Cengiz, memleketi Sındırgı’da geçirdi, yakınlarıyla hasret giderdi. Cengiz, akrabalarını ziyaret ettikten sonra Yörükler Derneği’ne gitti. Dernek Başkanı Sayim Akkuş Cengiz’e üzerinde isminin yazılı olduğu ’yörük şalı’ armağan ederken onunla gurur duyduklarını belirtti. Cengiz, sohbet sırasında transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa kulüplerinden geldiği belirtilen teklifleri medyadan takip ettiğini dile getiren Cengiz şöyle konuştu:

"Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Menajerler görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa’da bir takımda oynayıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim."

DHA