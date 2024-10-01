Avrupa'nın devleri listesi yayınlandı: Türkiye'den 2 kulüp var

Galatasaray ve Fenerbahçe, X’te en fazla takipçili Avrupalı spor kulüpleri arasında ilk 10’da yer alıyor.

En fazla X takipçili ilk 10 Avrupa takımı arasında beş İngiliz, ikişer Türk ve İspanyol’la bir Fransız takımı bulunuyor.

X’te 12 milyondan fazla takipçili 10 Avrupa spor kulübü sırasıyla şöyle:

Real Madrid: 51,6 milyon

Barcelona: 49,1 milyon

Manchester United: 38,2 milyon

Chelsea: 25,9 milyon

Liverpool: 24,5 milyon

Arsenal: 22,4 milyon

Manchester City: 17,7 milyon

Galatasaray: 15,6 milyon

PSG: 15,1 milyon

Fenerbahçe: 13,2 milyon

X’te ‘Dört büyükler’

Dört büyüklerin 3,5 yıl önce X’teki takipçisi sayısı 24 milyon civarındayken geçen sürede takipçi sayısı 13 milyonluk artışla 37 milyona ulaştı.

Platformda 3,5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında dört büyüklerin değişen takipçi sayıları şöyle:

AA