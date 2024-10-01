Avrupa'nın devleri listesi yayınlandı: Türkiye'den 2 kulüp var
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Galatasaray ve Fenerbahçe, X’te en fazla takipçili Avrupalı spor kulüpleri arasında ilk 10’da yer alıyor.
En fazla X takipçili ilk 10 Avrupa takımı arasında beş İngiliz, ikişer Türk ve İspanyol’la bir Fransız takımı bulunuyor.
X’te 12 milyondan fazla takipçili 10 Avrupa spor kulübü sırasıyla şöyle:
Real Madrid: 51,6 milyon
Barcelona: 49,1 milyon
Manchester United: 38,2 milyon
Chelsea: 25,9 milyon
Liverpool: 24,5 milyon
Arsenal: 22,4 milyon
Manchester City: 17,7 milyon
Galatasaray: 15,6 milyon
PSG: 15,1 milyon
Fenerbahçe: 13,2 milyon
X’te ‘Dört büyükler’
Dört büyüklerin 3,5 yıl önce X’teki takipçisi sayısı 24 milyon civarındayken geçen sürede takipçi sayısı 13 milyonluk artışla 37 milyona ulaştı.
Platformda 3,5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında dört büyüklerin değişen takipçi sayıları şöyle:
AA
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