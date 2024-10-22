Avrupa'nın piyasa değeri en çok düşen futbolcusu Türkiye'de

Avrupa kulüplerinde oynayan ve 1 Temmuz'dan bu yana en çok değer kaybeden futbolcular listesi yayınlandı. 25 futbolcunun yer aldığı listenin zirvesinde Galatasaray'ın ve Süper Lig'in yıldız ismi Victor Osimhen var.

İspanya'nın spor gazetesi Marca, Transfermarkt verilerine göre 1 Temmuz'dan bu yana en çok değer kaybeden 25 oyuncuyu açıkladı.

25 futbolcu arasında Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak aldığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen listenin en çok düşüş yaşayan isim olarak listede 1 numara olarak yer aldı.

İşte 1 Temmuz 2024'ten bu güne kadar piyasa değeri en çok düşen 25 futbolcu

25. MARSİLYA Chancel Mbemba: 15 milyon eurodan 8 milyon euroya düştü.

24.ROMA Mario Hermoso: 25 Milyon eurodan 18 Milyon euroya düştü.

23.AJAX Diant Ramaj: 18 Milyon eurodan 10 Milyon euroya düştü

22.ROMA Dybala: 20 Milyon eurodan 12 Milyon euroya düştü.

21.TORİNO Perr Shurss: 25 Milyon eurodan 17 Milyon euroya düştü.

20.BARCELONA Ter Stegen: 20 Milyon eurodan 12 Milyon euroya düştü.

19.NOTTİNGHAM FOREST James Ward: 22 Milyondan 14 Milyon euroya düştü.

18.BAYERN MÜNİH Leon Goretzka: 22 Milyon eurodan 14 Milyon euroya düştü.

17.MİLAN Tomori: 32 Milyon eurodan 24 Milyon euroya düştü.

16.BARCELONA Ansu Fati 25 Milyon eurodan 15 Milyon euroya düştü.

15.PSG Milan Sikriniar: 40 Milyon eurodan 20 Milyon euroya düştü.

14.BARCELONA Christensen: 40 Milyon eurodan 30 Milyon euroya düştü.

13. BAYERN MÜNİH Coman: 50 Milyon eurodan 40 Milyon euroya düştü.

12.MAN. CİTY Nunes: 50 Milyon eurodan 40 Milyon euroya düştü.

11. WEST HAM Paqueta: 55 Milyon eurodan 45 Milyon euroya düştü.

10.MAN. UNİTED De light: 55 Milyon eurodan 45 Milyon euroya düştü.

9.ARSENAL İsa 55 Milyon eurodan 45 Milyon euroya düştü.

8.BARCELONA De Jong: 60 Milyon eurodan 50 Milyon euroya düştü.

7.BAYERN MÜNİH Sane: 60 Milyon eurodan 50 Milyon euroya düştü.

6.ARSENAL Martinelli: 60 Milyon eurodan 50 Milyon euroya düştü.

5.MİLAN Bennacer: 30 Milyon eurodan 18 Milyon euroya düştü.

4.JUVENTUS Luiz: 70 Milyon eurodan 55 Milyon euroya düştü.

3.ATC. MADRİD Alvarez: 90 Milyon eurodan 75 Milyon euro düştü.

2.MİLAN Leao: 90 Milyon eurodan 75 Milyon euro düştü.

1.GALATASARAY Victor Osimhen: 100 Milyon eurodan 75 Milyon euroya düştü.