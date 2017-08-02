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  5. 02 Ağustos 2017 19:45

Aykut Kocaman’dan flaş Van der Wiel kararı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından affedildi.

Aykut Kocaman’dan flaş Van der Wiel kararı
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Dick Advocaat’ın Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde geçen sezonun devre arasında kadro dışı bırakılan, ancak satılamadığı için takıma geri dönen Gregory van der Wiel, sezonun bitmesi ile yeniden bu kez yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Ancak Hollandalı futbolcunun bir türlü kendisine kulüp bulamamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman, Van der Wiel’i bir kez daha affetti. Fenerbahçe’nin Sturm Graz ile yapacağı maçın hazırlıklarında takımla birlikte çalışan Gregory van der Wiel’in affedilmesi, herkes için sürpriz oldu.

Aykut Kocaman’ın bu kararının arkasında İngiliz ekipleri ile görüşen Van der Wiel’in satışını kolaylaştırmanın yattığı yorumları yapıldı. Eğer Hollandalı futbolcu kendisine transfer sezonu içinde takım bulamazsa yeniden Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alabileceği de söylentiler arasında… Böylece Şener Özbayraklı ile birlikte sağ bek rotasyonunda kullanılacak olan Van der Wiel, Dirar’ın ön taraftar, Isla’nın ise hem sağ açıkta hem de orta sahanın ortasında oynatılmasına imkan tanıyacak.

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