Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sözleri

Samandıra'daki antrenman öncesi futbolcularıyla konuşan Kocaman, "Şampiyonluk bu kulübün kimyasında var" diyerek beklentisini dile getirdi.



AYKUT Kocaman, Samandıra’daki ilk konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Öğrencilerinden beklentilerini tek tek sıralayan başarılı hoca, “Sakatlıktan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. Son zamanlarda futbolda beklentilerin uzağında kalındığı için şimdi size düşen görev ve sorumluluk çok daha ağır.

Sahada da dışarıda da hep birbirimize yakın duracağız ve beraber olacağız… Futbol yeteneklilerin beraber oynadığı bir oyundur, bireysel olarak ne yaparsanız yapın beraber olmazsanız başarılı olamazsınız. Futbol yeteneğin yanında tutku ile yapılan bir spordur. Sizin futbol tutkunuzu görmek istiyorum.



BENİM inancım sahadadır. Derdimi burada anlatırım, dertleri burada dinlerim. Bütün samimiyetiniz ve tutkunuzla sizi sahada görmek istiyorum. Saha dışında da herkese kapım açık. Dertler neyse hepsini dinleyeceğim” ifadelerini kullandı.