Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Göztepe (Spor Toto Süper Lig)

Aytemiz Alanyaspor'un düşüşüsü Göztepe karşısında da sürüyor. İlk haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve 3. haftada başlayan liderliği 10. haftaya kadar sürdüren Akdeniz ekibi, Göztepe'ye 1-0 yenildi. 8. haftada Çaykur Rizespor'u 5-2 yendikten sonra düşüş trendine giren Aytemiz Alanyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın tek golü 68. dakikada Andre Castro'dan geldi. Halil Akbunar'ın pasıyla cezasahası dışında topla buluşan Portekizli oyuncu, şık bir vuruşla kaleci Marafona'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Göztepe maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Göztepe kalecisi Beto, son dakikalarda yaptığı kurtarışın ardından sakatlandı. Tedavisi uzun süren Portekizli, takımının 3 oyuncu değişiklik hakkını kullanması nedeniyle son dakikaları sakat sakat tamamladı.

Üstüste 2. maçını kaybeden Aytemiz Alanyaspor 19 puanda kaldı. Bu sezon 2. deplasman galibiyetini elde eden Göztepe, galibiyet sayısını 4'e çıkardı ve puanını 16'ya yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Beto'da kaldı.

8. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın şutunda köşeye doğru giden topu kaleci Beto uzanarak çeldi.

41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda Beto gole izin vermedi.

44. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARI

56. dakikada Alanyasporlu Efecan ceza sahasının sağ çaprazından savunma arkasına sızdı. Ceza alanı içerisine gönderdiği topun ardından karambol oldu ancak maçın hakemi Efecan'ın ofsaytta olduğuna karar verdi.

67. dakikada Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci Marafone çıkardı. Pozisyonun devamında Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Andre Castro'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Marafona'nın sağından ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan x, Bahtiyar Birinci x, Yusuf Bozdoğan xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xxx, Georgios Tzavellas xx, Steven Cauker xx, Kaan Kanak xx, Emmanouil Siopis xxx, Ceyhun Gülselam xx (Musa Çağıran dk. 72 x), Efecan Karaca xx, Anastasios Bakasetas xx, Campos xx (Yacine Bammou dk. 63 x) Papiss Demba Cisse xx

Göztepe: Beto xxx, Lamine Gassama xx, Wallace Reis da Silva xx, Titi xx, Berkan xx, Castro xx (Borges dk. 90 ?), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx (Yalçın Kayan dk. 76 ?), Mossoro xx ( Napoleoni dk. 63 x) Serdar Gürler xxx, Jerome xx

Gol: Castro (dk. 68) (Göztepe)

Sarı kartlar: Emmanouil Siopis, Ceyhun Gülselam, Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Soner (Göztepe)

