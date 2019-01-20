Aytemiz Alanyaspor 2 - 0 Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Antalya'daki mücadelenin 37. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi takım Djalma Campos ile öne geçti. Devrenin duraklama anlarında Junior Fernandes ile bir gol daha bulan Alanyaspor soyunma odasına iki farklı üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Sivasspor farkı azaltma adına çabalasa da düşük tempoda oynanan maçta başka gol sesi çıkmadı.

Alanyaspor'un Fenerbahçe'den transferi Ozan Tufan, 46. dakikada oyuna girdi. Ozan, en son Kasım 2017'de Süper Lig maçına çıkmıştı.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 4 hafta sonra kazanırken, ligin ilk yarısını Galatasaray yenilgisiyle kapatan Demir Grup Sivasspor ikinci yarıya da kötü başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Cenk’in ara pasında topla buluşan Cisse arka direğe ortasında Fernandes’in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından Efecan şutu üsten auta gitti.

23. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasını ön direkte Merih uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Rybalka'nın sert şutu üstten auta çıktı.

36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Campos'u Ziya Erdal yere düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Campos, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

45+1. dakikada Campos’un pasında sağ korner noktasında topu kontrol eden Efecan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Efecan beklemeden kaleye doğru pası tüm oyuncuları geçerek arka direkte Fernandes ile buluştu. Bu oyuncunun ise gelişine plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

İkinci yarı

49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet'in savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutu üstten auta çıktı.

53. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Rybalka kaleye doğru sert şutunda Haydar'ı geçen top direkten döndü.

62. dakikada sağ kanattan arka direğe gönderilen ortayı Fernandes altı pas dışına indirdi ve Ozan Tufan'ın müsait pozisyonda ters ayağı ile yaptığı vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı.

80. dakikada savunmadan aldığı pas ile ilerleyip rakibini de geçen Ozan Tufan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sert şutunu iki hamlede Tolgahan kurtardı.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Ozan Tufan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Merih'in sağ çaprazdan yaptığı ters ayağı ile gol vuruşunu Tolgahan çeldi.

90+4. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Taha Yalçıner gol vuruşunu yaptı ve topu da ağlara gönderdi ancak arkadaşının pozisyonunun ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Merih Demiral xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Lucas Villafanez xxx (Ozan Tufan dk. 46 xx), Junior Fernandes xxxx (Taha Yalçıner dk. 77 x), Ceyhun Gülselam xxx, Djalma Campos xxx, Efecan Karaca xxxx, Papiss Cisse xxx (Josef Sural dk. 85 ?)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar xxx, Ziya Erdal xxx, Douglas xxx, Mattias Bjarsmyr xxx, Paul Papp xx, Sergiy Rybalka xxx, Delvin Ndinga xx, Emre Kılınç xxx, Gabriel Torje xx (Fousseni Diabate dk. 64 ?), Hakan Arslan xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 90 ?), Muhammet Demir xx

Goller: Campos (dk. 36), Junior Fernandes (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, Muhammet Demir (Sivasspor)

