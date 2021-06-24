Aziz Yıldırım adaylık için kararını verdi

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesi yaptığı açıklamada bir daha aday olmayacağını açıkladı.

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenleyeceği basın toplantısı öncesi sorulara yanıt verdi.

Gelecekte aday olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Yıldırım, "Bir daha aday olmayacağım" dedi.

Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında ''Ben aday olmayacağım bunu bilin ama Fenerbahçe’nin kötü durumundan dolayı ne yapmak lazım onu konuşmak İçin geldim. Yönetim listelerini gördüm. Mahallede seçim yapsanız bu liste olmaz. Kongrede de olacağım.'' dedi.

Sarı-lacivertli kulüpte 1998-2018 tarihlerinde başkanlık yapan Yıldırım, 2-3 Haziran 2018'deki genel kurul toplantısında Ali Koç karşısında seçimi kaybetmişti.