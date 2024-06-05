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Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifini reddetti

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifini reddetti
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifini reddetti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gündemde yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile televizyon programına çıkma durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında, “Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifini reddetti.

İHA

Etiketler Fenerbahçe Aziz yıldırım televizyon programı ali koç
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