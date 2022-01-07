Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın koronavirs testi pozitif çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hastanede müşahede altına alındı.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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