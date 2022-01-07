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Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı

Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın koronavirs testi pozitif çıktı

Koronavirüs testi pozitif çıkan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hastanede müşahede altına alındı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

 

 

Etiketler Fenerbahçe aziz yıldırım koronavirüs pozitif hastane covid-19
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