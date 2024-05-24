Aziz Yıldırım: ''Önce düşmanı belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız''

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, ''Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız. Toparlayabilirsek bir dönem yapalım ama sonra siz artık çıkın ve aday olun. Para var, korkmayın. Yalvarıyorum, Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Yönetimi inceleyin ve öyle karar verin. Rakip şampiyon oluyor, aday çıkıyor; bizde neden çıkmıyor? Ben mecburiyetten aday oldum, bir daha çıkmam'' dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 30-31 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Çorlu'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Aziz Yıldırım, kulübün sahip olduğu mallar ve satışına dair yaptığı açıklamada, "Genel kuruldaki mal satışına dair maddelere karşıyım çünkü kulübün mallarının satışının yetkisini 3 yıl boyunca yönetime veriyorlar. Mal satışı yok; mal kulübündür. Tek tek projelerin varsa bunları sunarsın, ona göre oylarız, ama tek tek oylayın" ifadelerini kullandı.



26 Mayıs Pazar günü son maçların oynanacağı ve şampiyonun belli olacağı haftayla ilgili de görüşlerini aktaran Aziz Yıldırım, "Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğudur. Galatasaray kaybetsin, biz kazanalım" dedi.

"Ataşehir'in 70-80 milyon Euro getirisi var"

Yıldırım, iş insanı Murat Ülker ile sohbetinde Ataşehir'de uygulamaya koymayı planladıkları projeyle ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:

"2 gün önce Murat Ülker'le beraberdik, sohbet ettik. Seçim için değil, iş hayatı şu bu. Ona orada Ataşehir’deki arsa konusunu açtım, 'Ne yaptınız kulüple?' dedim. 'Duruyor orada' dedi. 'Peki' dedim. 'Biz yönetime gelirsek 2018'de planladığımız gibi yapar mıyız projeyi? 70-80 milyon Euro getirisi var'. Gelince onu hemen hayata geçireceğiz. Oradaki kolejin depremden dolayı yıkılması gerekiyor. Ben bunlara söyledim, 5 milyon Euro tutuyor, bırakın ben yapayım. 'Yapamazsın' dediler. Dedim getirin imzalayayım, yapmadılar."

"Mourinho, 'Umuyorum geleceğim' dedi"

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile kızının konuşmasını katılımcılarla paylaşan Aziz Yıldırım, "Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe’ye gelmen' dedi. Mourinho ise, 'Umuyorum geleceğim' dedi" şeklinde konuştu.

"Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız"

Fenerbahçe'ye sahip çıkılması gerektiğini yineleyen Yıldırım, kongre için aday çıkmamasını da eleştirdi. Aziz Yıldırım, "Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız. Bir aday olalım, toparlayabilirsek bir dönem yapalım ama sonra siz artık çıkın ve aday olun. Para var, korkmayın. Yalvarıyorum, Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Yönetimi inceleyin ve öyle karar verin, lütfen. Bakın, görün ve ses verin. Biz 3 Temmuz'da nasıl ses verdik, hatırlayın. Rakip şampiyon oluyor, aday çıkıyor; bizde neden çıkmıyor? Ben mecburiyetten aday oldum, bir daha çıkmam" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray başkanı ile ilgili yazı yazdım, konu kapandı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dünkü basın toplantısında söylediği, 'İki aday olarak televizyona çıkıp, sizleri daha iyi aydınlatacağımızdan şüphem yok. Tabii bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkarlar' sözlerine eleştiride bulunan Yıldırım, "Bana diyor ki Galatasaray başkanı ile çıksın. Adam size bundan önce salladı salladı, cevap veremediniz. Bir sayfa yazı yazdım, sinek ikili. Konu kapandı, cevap veremediler" dedi.



'Hedef 1 milyon üye' projesinde ücretler nasıl olacak? Bu ücretler konuşulurken kongrede kavga çıktı' sorusuna Aziz Yıldırım, "Başkanınız o, başkanınıza saygılı olacaksınız" diye cevap verdi.

İHA