Aziz Yıldırım'a şok mesaj ! Ali koç...

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen '19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlamaları Bodrum'daki Forever Otel'de yapıldı. Bodrum'daki Fenerbahçe taraftarlarını bir araya getiren etkinliğe, Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ender Alkaya, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nejat Talaşık da katıldı. Gecede söylenen Fenerbahçe marşlarına taraftarlar da eşlik etti. Fenerbahçeliler, bayrak sallayarak ve meşale yakarak 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Dernek Başkanı Talaşık, kutlamanın yapıldığı Forever Otel'deki restoranın Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Lokali olarak 12 ay boyunca hizmet vereceğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe'yi seven tüm yöneticilerin büyük görevler yaptığını belirterek "Önümüzdeki yılların Fenerbahçesi'nde taraftarların gönlünde kimin olduğunun bilinmesinin ve inatlaşmanın FB'ye uygun olmadığını düşünüyoruz. Büyük görevleri yapanları asla ve asla tenkit etmeyeceğiz. Ama onlar da FB taraftarının kimi arzu ettiğinin bilinci içinde olmalı. İnşallah diyorum, o büyük hizmetler yapan Aziz Yıldırım çıkacak ve diyecek ki 'FB taraftarının gönlünde madem Ali Koç var benim de adayım Ali Koç'. Tabii bunlar zorlamakla olmaz. Aziz Yıldırım bu kulübe benden daha iyi başkanlık yaptı, büyük hizmetler verdi. Hepsini FB'li olarak alkışlayacağız" dedi.

Fenerbahçelilerin canlı müzik eşliğinde marşlar söylediği kutlama gecesi geç saatlere kadar devam etti.