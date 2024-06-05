  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Aziz Yıldırım'ın listesine 2 isim daha eklendi

Aziz Yıldırım'ın listesine 2 isim daha eklendi

Aziz Yıldırım'ın listesine 2 isim daha eklendi
Güncelleme:

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesine 2 isim daha eklendi.

Başkan Ali Koç’la zorlu bir yarışa giren Aziz Yıldırım, Kadıköy’de spor, siyaset ve hukuk dallarında önemli işlere imza atan avukat Savaş Adalet’i listesine aldı.

Av Savaş Adalet, 3 Temmuz davası olmak üzere tüm toplumsal duruşmalara müdafi avukat olarak katılmıştı. Adalet, taraftar kimliği ile her zaman kulübün yanında durmuştu.

Aziz Yıldırım’ın listesine dahil olan diğer önemli isim ise iş insanı Ömer Topbaş. Ömer Topbaş’ın Gıda sektöründe yatırımları bulunmakta.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesine 2 isim daha eklendi.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe başkan adayı Aziz yıldırım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı Selçuk Ural oğlu Hakan Ural'ı sildi: ''Benim öyle bir oğlum yok'' Selçuk Ural oğlu Hakan Ural'ı sildi: ''Benim öyle bir oğlum yok'' İstanbul'u esir alan sıcakların nedeni belli oldu İstanbul'u esir alan sıcakların nedeni belli oldu Karısını başka bir adamla yakalayan kocaya sınır dışı Karısını başka bir adamla yakalayan kocaya sınır dışı SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi Yeni ödeme sistemi hayata geçti: Limit 2 milyon TL Yeni ödeme sistemi hayata geçti: Limit 2 milyon TL Yine bir kadın cinayeti: Ama bu sefer öldüren de bir kadın Yine bir kadın cinayeti: Ama bu sefer öldüren de bir kadın Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu Güzel spikeri çileden çıkardılar: ''Evli adama aşkım demeye utanmıyor musun?'' Güzel spikeri çileden çıkardılar: ''Evli adama aşkım demeye utanmıyor musun?''