Badou Ndiaye Galatasaray'a kaldı

GALATASARAY transfer çalışmaları kapsamında Badou Ndiaye’yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Stoke City’den ayrılması beklenen futbolcu için Premier Lig ekibi Everton’dan sonra Wolverhampton’un da devreye girdiği öne sürüldü. Badou Ndiaye’yi ikna etmek için uğraşan İngiliz ekiplerinin en büyük rakibinin, Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle Galatasaray olduğu belirtildi. Senegalli yıldızın da transfer konusunda şu anda net karar vermediği ifade edildi.

YURT DIŞINDAN İSTEYEN YOK

İngiltere’de transfer dönemi 9 Ağustos’ta sona erecek. Bu tarihe kadar Stoke City, yurt içinden bir takımla anlaşmaya varamazsa Senegalli orta saha oyuncusunu mecburen yurt dışına gönderecek. Galatasaray bu durumda rakipsiz kalıyor. Çünkü Sarı-Kırmızılılar haricinde yıldız orta saha oyuncusunu İngiltere haricinde isteyen bir takım yok. Badou Ndiaye de Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek istiyor. Bu sebeple 1 sezon bile olsa Sarı-Kırmızılılar’a dönmeyi hedefliyor.