Fenerbahçe, Visca transferini bitiriyor
Ahmet Bulut açıkladı: ''Pepe Beşiktaş'a çok yakın''
Cengiz Ünder Süper Lig'in en iyi 11'ini belirledi !
Messi için karar verildi ! Hapis cezası...
Messi için karar verildi ! Hapis cezası...
İşte Süper Lig'in yeni gol makinesi !
İşte Süper Lig'in yeni gol makinesi !
Olay sözler: ''Hakkımı helal etmeyeceğim''
Olay sözler: ''Hakkımı helal etmeyeceğim''
Batefimbi Gomis transferinde şok gelişme !
Batefimbi Gomis transferinde şok gelişme !
Sergiy Rybalka Süper Lig yolunda !
Sergiy Rybalka Süper Lig yolunda !
Ve transfer iptal oldu ! Quaresma...
Ve transfer iptal oldu ! Quaresma...
Beşiktaş'tan flaş karar ! Marcelo...
Beşiktaş'tan flaş karar ! Marcelo...
Emre Mor için flaş transfer açıklaması
Emre Mor için flaş transfer açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 23 Haziran 2017 12:14

Barcelona'lı yıldız Fenerbahçe'ye !

Fenerbahçe'de sağ bek için rota Barcelona'lı Douglas Pereira dos Santos'a çevrildi.

Barcelona'lı yıldız Fenerbahçe'ye !
A+ A-

Fenerbahçe, Lens’te sorun yaşanması ihtimaline karşılık alternatif planını hazırladı. Rota Barcelona’lı sağ bek Douglas Pereira dos Santos’a çevrildi. Sambacı gelirse, Dirar sağ açıkta görev yapacak.
 
Fenerbahçe; Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici ile transfere hızlı bir giriş yaptıktan sonra frene bastı. Sarı-Lacivertliler, Jeremain Lens’te pürüz çıkması ihtimalini göz önüne alarak alternatif isimlere yöneldi. Kanarya, geçtiğimiz sezon gündeme gelen ancak Van der Wiel transferi sonrası vazgeçilen Barcelona’lı sağ bek Douglas için yeniden girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezonu Sporting Gijon’da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli sorulacak. İspanyol ekibinin yüksek bir fiyat istemesi halinde kiralık teklifi yapılacak.

Rekabet kızışacak

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Aykut Kocaman’ın eli rahatlayacak. Douglas sadece sağ bekte değil, önde de forma giyebiliyor. Sambacı, savunmada Şener Özbayraklı’yla, hücumda ise Nabil Dirar ile rekabete girecek. Kocaman, Douglas sayesinde Dirar’ı doğrudan sağ açıkta oynatabilecek.

Fanatik

Fenerbahçe , barcelona , transfer , Douglas Pereira dos Santos