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Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belli oldu

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belli oldu
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Transfer iddialarına Başkan Dursun Özbek'ten yanıt geldi.

Trendyol Süper Lig'de olağanüstü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da, gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor. Takıma gelecek yıldızlar kadar gidecek isimler de taraftarların merak konusu olmuştu. TRT Spor'a konuşan Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun gelecekleri hakkında merak edilenlere açıklık getirdi.

''Şu anda şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz'' diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sunucu Özgür Buzbaş'ın ''Kerem ve Barış gibi oyuncuları satmayacağız diyorsunuz ama ciddi teklif gelirse değerlendirirsiniz herhalde'' şeklindeki sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

''Satmıyorum ya zorla mı? (Gülerek) Ara transfer döneminde Okan Buruk'a 'Öyle bir transfer politikası yap ki kadroyu 2024-25 yılına göre hazırla' dedim. Ara transfer dönemlerinde çok başarı alınamıyor. Onu farklı değerlendirdiler. Başkan para harcamak istemiyor dediler ama o doğru değildi. Aldığımız sol bek gelecek sezon için yapılan bir transferdi.''

Etiketler Galatasaray dursun özbek Barış Alper Yılmaz kerem aktürkoğlu
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