Barış Alper Yılmaz'a çılgın teklif iddiası: Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a 25 milyon euroluk teklif geldiği iddialarına kulüpten yanıt geldi.

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a 25 milyon euroluk teklif geldiği iddialarına Galatasaray'dan açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz için çıkan transfer iddialarına da değindi.

Özbek, Barış Alper Yılmaz için çıkan haberleri yalanladı.

"Barış Alper için bize teklif gelmedi" diyen Dursun Özbek şöyle konuştu:

"Barış Alper Yılmaz için 25 milyon Euro teklif geldi iddiası doğru değil."

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle ilgili de konuşan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Kerem için Spartak Moskova'dan teklif geldi ama o 'Ben oraya gitmem başkan' dedi. Son anda Benfica'dan teklif geldi."

"Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncuya mani olmayız. Biz de onun önünü açmaya çalıştık."

Habertürk