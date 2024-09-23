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Barış Alper Yılmaz'a talip var: Derbiyi izlemeye geldiler

Barış Alper Yılmaz'a talip var: Derbiyi izlemeye geldiler
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Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig ekibinin, Fenerbahçe maçına gözlemci gönderdiği iddia edildi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Tottenham ve Brighton'ın ardından bir İngiliz ekibinin daha transfer listesine girdiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için Fenerbahçe derbisine gözlemci gönderdi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE TEKLİF YAPILDI

Haberde, milli futbolcu için yaz transfer döneminde Brighton'ın 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtilirken, Premier Lig ekibinin bu teklifi 25 milyon Euro'ya çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Sabah Gazetesi

Etiketler Galatasaray Barış Alper Yılmaz Premier Lig Galatasaray
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