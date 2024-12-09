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  5. Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı sonrası ortalık karıştı: Fenerbahçe'den sert açıklama

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı sonrası ortalık karıştı: Fenerbahçe'den sert açıklama

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı sonrası ortalık karıştı: Fenerbahçe'den sert açıklama
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Fenerbahçe, Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin'in Öztürk'ün açıklamalarına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun diyoruz.

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz’ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz." 

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Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Sivasspor Fenerbahçe Galatasaray sivasspor
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