Başakşehir 0 - 0 Beşiktaş / Maç devam ediyor

4'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Edin Visca ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Manuel Da Costa kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

1'Müsabaka konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk ediyor. 50’şer puanlı iki ekibi bir araya getirecek karşılaşmada Beşiktaş ve Başakşehir de kazanarak, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Kadıköy’de 0-0’la ikişer puan bıraktığı haftada avantaj yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Elia, Mossoro, Visca, Adebayor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo