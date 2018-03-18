CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ / MAÇTA MÜTHİŞ MÜCADELE
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 18 Mart 2018 18:55

Başakşehir 0 - 0 Beşiktaş / Maç devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ile devam ediyor.

Başakşehir 0 - 0 Beşiktaş / Maç devam ediyor
A+ A-

4'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Edin Visca ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Manuel Da Costa kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

1'Müsabaka konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk ediyor. 50’şer puanlı iki ekibi bir araya getirecek karşılaşmada Beşiktaş ve Başakşehir de kazanarak, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Kadıköy’de 0-0’la ikişer puan bıraktığı haftada avantaj yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Elia, Mossoro, Visca, Adebayor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

spor haberleri , başakşehir , beşiktaş , spor , son dakika spor haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM