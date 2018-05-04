Başakşehir 1-0 Sivasspor / Maç devam ediyor

34'Demir Grup Sivasspor ilk ve zorunlu oyuncu değişikliğini yapıyor. Sakatlanan Zoro Cyriac çıkıyor ve yerini Arouna Kone'ye bırakıyor.

33'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Junior Caiçara ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kademedeki savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

28'Sol kanattan atılan ortaya hareketlenen Edin Visca arka direğe yakın bölgeden kaleye sektirerek şutunu çekiyor. Bu top kalenin hemen üzerinden dışarı çıkıyor.

23'Maçın bu dakikalarında her iki takımın oyuncuları orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

18'Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Henri Saivet kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

17'Manuel Da Costa, Emre Kılınç'ı sert faulle yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

15'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Alexandu Epureanu vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde kalıyor.

14'Golün pasını veren oyuncu Eljero Elia oluyor.

14'GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca'nın kısa pasıyla topla buluşan Eljero Elia altıpasın hemen sağından kısa pasını Rijad Bajic'e gönderiyor. Rijad Bajic altıpas önünde topla buluşuyor ve bekletmeden topu ağlarla buluşturuyor. Medipol Başakşehir, Rijad Bajic'in golüyle 1-0 öne geçiyor.

13'Ceza sahası yayı içinde kısa pasla topla buluşan İrfan Can Kahveci kaleye sert bir şut gönderiyor ancak bu topu Ali Şaşal Vural tokatlıyor ve topu takip eden savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

10'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte yapılan faul gerekçesiyle oyun duruyor ve filelerle buluşan bu top yapılan faul gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor.

8'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Eljero Elia ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

4'Edin Visca'nın ayağından açtığı topla buluşan Eljero Elia penaltı noktasını hemen gerisinden kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

4'Sol kanattan gelişen atakta Eljero Elia'nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci altıpas önüne pasını gönderiyor. Herkesi geçen bu topuceza sahası içi sağ çaprazda Junior Caiçara bekletmeden kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

2'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Edin Visca ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topa kimse temas etmiyor ve diğer kanattan dışarı çıkıyor.

1'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Demir Grup Sivasspor maça başlayan taraf oluyor.

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta mücadelesi şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma ile başlıyor. Lider Galatasaray’ın bir puan gerisinde 65 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunu maç fazlasıyla geri almak hedefiyle Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Topladığı 47 puanla 7. sırada yer alan Sivasspor ise İstanbul deplasmanından puan veya puanlar çıkarıp UEFA Avrupa Ligi iddiasını korumak istiyor.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Bajic

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Boye, Bjarsmyr, Auremir, N’Dinga, Saivet, Hakan, Emre, Bifouma, Cyriac