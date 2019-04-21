Başakşehir 1 - 1 Çaykur Rizespor (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşılaştı. İlk yarının son anlarında Rizespor cephesi Awaziem'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek 'devam' dedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

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İkinci yarıda Başakşehir gol ararken, savunmasında boşluklar vermeye başladı. 62'de Vedat Muriqi ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla ağları buldu ve Rizespor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

90+4'te Mahmut Tekdemir'in yerde kaldığı pozisyon sonrası Hüseyin Göçek, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 90+6'da Visca golü atarak maçın 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 62, Rizespor ise 38 yaptı. Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı da üçe inmiş oldu.

Medipol Başakşehir 1 - 1 Çaykur Rizespor

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Adebayor), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 83 Bajic), Elia (Dk. 72 Arda Turan), Robinho

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Saadane, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Boldrin (Dk. 90+7 Çınar Tarhan), Mustafa Saymak (Dk. 83 Orhan Ovacıklı), Umar (Dk. 90+2 Nakoulma), Vedat Muric

Goller: Dk. 62 Vedat Muric (Çaykur Rizespor), 90+6 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 55 Azubike, Dk. 78 Boldrin, Dk. 84 Umar, 90+5 Musa Çağıran (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

1. dakikada Attamah'ın kısa düşen geri pasında araya giren Vedat Muric topu kaptı. Kaleci Mert'ten de topu kurtaran bu oyuncunun, ceza sahası içinde sol çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

10. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Boldrin ile kullandı. Boldrin'in arka direğe gönderdiği topu, Vedat Muric kafa ile altı pas içine çevirdi. Saadane'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın bekletmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.

23. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında sağ kanattan topla buluşan Mustafa Saymak hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın sağ çaprazdan yerden şutunda, top ters direk dibinden az farkla auta çıktı.

28. dakikada Clichy'nin sol kanattan kullandığı taç atışında savunmada Awaziem'in bir anlık hatasında topla buluşan Visca'nın altı pas önünde yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakikada Sol kanattan ilerleyen Elia, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan da ceza sahasına hareketlenen Visca'ya pasını gönderdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Visca'nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Medipol Başakşehir'in, rakip kaleyi cepheden gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca'nın kaleye çektiği sert şutta kaleci Gökhan, topu köşeden kornere çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

60. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattaki Elia, ceza sahası içinde arka direğe yakın noktadaki Visca'ya pasını gönderdi. Bu oyuncunun kale içine sert gönderdiği topta Robinho'nun kafasına çarpan top az farkla yandan dışarıya çıktı.

62. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Abdullah Durak'ın pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Vedat Muric, ceza sahasına girer girmez, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

63. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Elia, ceza sahası önüne hareketlenen Emre Belözoğlu'na yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

90+2. dakikada Mahmut Tekdemir'in ceza sahası içinde Musa Çağıran ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Edin Visca topu ağlara gönderdi: 1-1.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son iki haftada oynadıkları Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçı kadrolarını bozmadı. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü. İstanbul ekibinde Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

RİZE TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu. Karadeniz ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı. Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya üzerinde "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.

