Başakşehir - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Ligdeki ilk 10 maçında 21 puan toplayan Medipol Başakşehir, haftaya lider durumda giriyor. İlk 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Bu sezon deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan Beşiktaş, şanssızlığı kırmak istiyor. Sakatlıkları geçen Pepe, Babel ve Ljajic ise teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde oynayabilecek.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro, Elia, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Lens, Babel, Mustafa, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda galip gelmekte en çok zorlandığı Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 11 resmi maçtan sadece birini kazanabildi. İki takım, Medipol Başakşehir’in ev sahipliğinde 7’si Atatürk Olimpiyat, 4’ü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. 10’u Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 5’ini Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE 52 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ

Uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu olan ve oyun anlamında da bir sistem takımı olarak göze çarpan Medipol Başakşehir, tüm bunların yanında evinde oynadığı müsabakalarda da başka bir kimliğe bürünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise turuncu-lacivertlilerin, iç sahada yakaladığı başarılı istatistik. Avcı ve öğrencileri, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı son 52 lig maçında sadece 2 defa mağlup oldu. Geriye kalan 50 maçta ise 38 galibiyet, 12 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, söz konusu mağlubiyetleri de geçtiğimiz sezon 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe'ye ve 2015-2016 sezonunda 3-2 ile Osmanlıspor'a karşı almıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE EMRE BELİRSİZLİĞİ

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Junior Caiçara bu maçta forma giyebilecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Alparslan Erdem mücadelede yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun ise maç kadrosunda bulunması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR DÖNDÜ

Sakatlıkları geçen Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic, oynayacak duruma geldi. Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri olan Ricardo Quaresma ise sarı kart cezalısı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı kart cezası biten Jermain Lens ise karşılaşmada görev alabilecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre de oynayamayacak. Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma öncesinde Caner Erkin ile Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GÖZLER LOVE İLE MUSTAFA PEKTEMEK'İN ÜSTÜNDE

Siyah-beyazlı ekipte gözler, Çaykur Rizespor maçında attıkları gollerle iyi bir performans sergileyen Vagner Love ile Mustafa Pektemek’in üstünde olacak. Sezonun ilk 13 resmi maçında etkisiz kalan ve sadece bir kez fileleri havalandırabilen Vagner Love, son 6 karşılaşmada ise 5 gol atmayı başardı. Beşiktaş’taki uzun süreli ilk 11 hasretini Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sonlandıran ve mücadelede iki gol birden atan Mustafa Pektemek ise yarınki mücadelede formunu sürdürmeye çalışacak.

