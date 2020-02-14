Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle | BŞK - BJK canlı maç izle | beIN Sports izle

Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sergen Yalçın'nın gelişi ile çıkışa geçen Beşiktaş zorlu Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak. Geçen sezon şampiyonluğu son anda Galatasaray'a kaptıran Başakşehir bu sezon işleri biraz daha sıkı tutarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi futbolseverler canlı izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu kritik maçı beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca bu mücadelenin canlı anlatımını sitemizdeki linkten canlı takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Beşiktaş Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. By akşam saat 20:00'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI - TIKLA BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli.

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Lens, Kevin-Prince Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.

SÜPER LİG'DE 12. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de 23 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan maç 1-1 tamamlandı.

BEŞİKTAŞ'I UMUTLANDIRAN İSTATİSTİK

Süper Lig'in 22.haftası kritik bir maçla başlayacak. Medipol Başakşehir ile Beşiktaş önemli maçta karşı karşıya gelirken iki teknik adam Okan Buruk ve Sergen Yalçın kozlarını paylaşacak. Geride kalan dönemde Beşiktaş'ın rakibine karşı şanssızlığı devam ederken teknik direktör Sergen Yalçın'ın Okan Buruk'un yönettiği takımlara karşı başarılı performansı galibiyet için umutlandırıyor.

Okan Buruk bu sezon üç yenilgisinden birini Sergen Yalçın karşısında yaşadı

Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir geride kalan 21 haftada sadece 3 kez yenildi ve ligin en az kaybeden takımları arasında yer aldı. Başakşehir iki kez Fenerbahçe'ye yenilirken diğer yenilgisini o dönemde Yeni Malatyaspor'da görev yapan Sergen Yalçın karşısında 3-0'lık sonuçla yaşadı. İki teknik adam bir tanesi kupada toplam 6 maçta 4 kez Sergen Yalçın kazanırken 2 maç berabere bitti ve Okan Buruk hiç kazanamadı.

Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-20 / (S.Yalçın) Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0 (O.Buruk)

2018-19 / (S.Yalçın) Alanyaspor: 1 - Rizespor: 1 (O.Buruk)

2018-19 / (O.Buruk) Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 (S.Yalçın)

2014-15 / (O.Buruk) Gaziantepspor: 1 - Sivasspor: 3 (S.Yalçın)

2014-15 / (O.Buruk) Gaziantepspor: 0 - Sivasspor: 2 (S.Yalçın)

2013-14 / (S.Yalçın) Gaziantepspor: 3 - Elazığspor: 1 (O.Buruk)

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VE CEZALILAR

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, sarı kart cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü.

Sakatlığı henüz geçmeyen Dorukhan Toköz de mücadelede forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU BAŞAKŞEHİR

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 25 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi.

İki ekip arasında 23'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 25 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 30, Beşiktaş ise 28 gol attı.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 18 resmi maçtan sadece 3'ünü kazandı.

İki ekip Süper Lig'de 23 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 27 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan maç 1-1 tamamlandı.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi.

İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 6'sını Medipol Başakşehir, 1'ini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Rekabette sahasındaki son 3 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 18 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 12 maçın tamamında gol yerken, 3'ünde gol yollarında suskun kaldı.

BURAK YILMAZ'TAN 4 MAÇLIK SERİ

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, son 4 resmi maçta 4 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 gole imza attı.

ZORLU PERİYOT BAŞLIYOR

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor’u konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak.

Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray’a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak.

BOATENG İLK 11’DE BAŞLAYACAK

Beşiktaş son haftalarda gol pozisyonu üretmekte zorlanıyor. Sergen Yalçın takımın başına geçtikten sonra üretkenlik anlamında sıkıntısı devam eden siyah beyazlılarda Adem Ljajic’in performansı akıllarda soru işareti bırakıyor. Diaby ile birlikte bu sezon beklenilen performansın çok uzağında olan oyuncu 22. haftada oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayabilir. Gaziantep FK karşısında oyuna sonradan giren Kevin Prince Boateng 70. dakikada attığı şık golle ilk 11’e göz kırpmıştı. Sergen Yalçın’ın gol yollarında üretkenlik yaratması için Boateng’i Başakşehir karşılaşmasında sahaya sürecek.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.