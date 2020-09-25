Başakşehir, Fatih Karagümrük'e de yenildi

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük kendi evinde Başakşehir'i ağırladı. Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra yükselen Karagümrük, rakibini 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir'de İrfan Can, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Süper Lig’in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Başakşehir’i ağırladı. Karagümrük, Roco ve Sabo'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Başakşehir, bu sonuçla 3. lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Maçta ilk ciddi atak 8. dakikada Başakşehir'den geldi. Ceza sahası içinde kaleyi çapraz gören bir yerde topla buluşan Cirevelli'nin sert şutunu kaleci Viviano kurtardı.

Maçta 10 dakika geride kalırken oyunda tempo yavaş yavaş arttı. Topla daha çok Başakşehir oynarken, oyun Karagümrük yarı alanında oynanıyor.

13. dakikada Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Karagümrük savunmasına rağmen topu kontrol eden Demba Ba'nın ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla yandan dışarı çıktı.



16. dakikada Visca, kullandığı serbest vuruşta topu direkt kaleye yolladı. Visca'nın şutu kaleci Viviano'da kaldı.

Karşılaşmada dakikalar 18'i gösterdiğinde Karagümrük ilk kez Başakşehir kalesinde tehlike yakaladı. Sağ kanattan yapılan orta ile arka direkte topla buluşan Mevlüt Erdinç istediği gibi bir vuruş yapamayınca top dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan Visca'nın yerden ortasında Crivelli altıpasta gelişine vuruşu Fatih Karagümrük savunmasından döndü.

27. dakikada Karagümrük çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Ndao'nun ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut uzak köşeden dışarı çıktı.

31. dakikada Başakşehir'de Mahmut'un ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan dışarı gitti. 3 dakika sonra ise İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

İlk yarının son bölümünde tempo düşerken 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI

İkinci yarının ilk dakikasında Karagümrük golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe sektirilen topu Enzo Roco ağlara yolladı. Karagümrük böylece ilk isabetli şutunda golü buldu.

50. dakikada Başakşehir net bir pozisyonu değerlendiremedi. Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasına Demba Ba kafayı vurdu, şutu direk dibinden dışarı gitti.

Bu ataktan bir dakika sonra ise Karagümrük'te sağ kanattan Ramazan'ın yerden ortasında penaltı noktasında boş olan Sabo sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yapmak istedi fakat yaptığı kötü vuruş sonrası top farklı bir biçimde dışarı çıktı.

Karagümrük'ün ikinci yarının başında bulduğu golle maçta tempo arttı.

60. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Viviano'nun üzerine gitti. Bu pozisyondan bir dakika sonra Demba Ba'nın ceza sahası dışından şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

64. dakikada Başakşehir'de İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti. Sonrasında kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içine gelen topu Biglia uzaklaştırdı.

Karagümrük golü bulduktan sonra kendi yarı alanına çekilirken, Başakşehir ise kapanan defansı açmakta zorlanıyor.

Maçın 82. dakikasında Başakşehir 10 kişi kaldı. Sabo'ya kaybettiği top sonrasında faulle durdurması sebebiyle İrfan Can, karşılaşmadaki ikinci sarı kart ile kırmızı kartı görüp oyundan atıldı.

Karagümrük 89. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ndao'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sabo'nun uzak köşeye vuruşu direğe de çarpıp ağları havalandırdı.

92. dakikada Başakşehir net bir ataktan yararlanamadı. Mete'nın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kaleci Viviano'ndan sekti, ardından Gulbrandsen'in şutu direkten döndü.

Maçta başka gol olmadı ve Karagümrük, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karagümrük bu skorla maç fazlasıyla lider olurken, son şampiyon Başakşehir ise üst üste 3. lig maçında 2-0 mağlup oldu.





