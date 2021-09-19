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Başakşehir, Fenerbahçe'yi eli boş gönderdi: 2-0

Başakşehir, Fenerbahçe'yi eli boş gönderdi: 2-0

Süper Lig'in 5. hafta Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler ligde ilk mağlubiyetini alırken galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. Başakşehir ise Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini Vitor Pereira'nın öğrencilerine karşı aldı.Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'e kötü döndü. Sarı-lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.BAŞAKŞEHİR'DEN İLK GALİBİYETOldukça temposuz ve pozisyon zengi

Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'e kötü döndü. Sarı-lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Oldukça temposuz ve pozisyon zenginliği bakımından kısır geçen maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Okaka ve 90. dakikada Gulbrandsen kaydetti. Sarı-lacivertlileri 2-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de ilk galibiyetini alırken Fenerbahçe ise ilk kez mağlubiyeti yaşadı. Bu sonucun ardından Kanarya, 10 puanda kalarak ligde 6. sıraya geriledi.

 

 

Etiketler Fenerbahçe Medipol Başakşehir başakşehir fenerbahçe süper lig
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