Başakşehir kaldığı yerden! Trabzon'u yıktılar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 42. dakikada Gael Clichy, 48. dakikada kendi kalesine Ekuban, 86. dakikada Edin Visca kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 49. dakikada Ekuban, 80. dakikada Yusuf Yazıcı attı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, Süper Lig'de puanını 38'e çıkarmayı başardı. Trabzonspor ise ligde 29 puanda kaldı.

Trabzonspor, bir sonraki hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, direkt kaleye yönelen top üst direkten döndü. Daha sonra kalabalık arasında kafalardan seken meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok sahip oldu.

24. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Sağ taraftan topu taşıyan Visca'nın yerden pası sonrası, savunmanın arkasına sarkan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.

25. dakikada Visca'nın sol tarafta ceza alanı son çizgisinden çıkardığı topu Epureanu kafa ile tamamlamak istedi ancak kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yatarak kontrol ederek bir kez daha gol şansı tanımadı.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Arda Turan, ceza alanı dışı sol çaprazında Pereira'dan sıyrılarak topu İrfan Can Kahveci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Robinho'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'ı yere yatırdıktan sonra topu yerden düzğün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.

İlk yarı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Emre Bölözoğlu sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topu kale sahası içine gönderdi. Arda Turan ile ikili mücadeleye giren Ekunban'a çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 3-0

49. dakikada Ekuban savunmadan kaptığı topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Yerden vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağalarla buluştu. 3-1

54. dakikada Ekuban'ın yerden pasında ceza sahası dışından Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Ekuban'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

67. dakikada sol çaprazdan gelişen Medipol Başakşehir atağından Visca'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

80. dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in çabasına rağmen ağalarla buluştu. 3-2

86. dakikada Soner'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Visca tamamladı. 4-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira x (Abdulkadir Parmak dk. 44 x), Hüseyin Türkmen x, Zargo Toure x, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Yusuf Yazıcı x, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme x, Rodallega x

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx,Epureanu xx, Mahmut Tekdemir xx, Clichy xx, Emre Belözoğlu xx, İrfan Can Kahveci xx, Arda Turan xx (Elia dk. 71 x), Visca xx, Massoro xx (Soner Aydoğdu dk. 66 x), Robinho xx (Napoleoni dk. 90 ?)

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 32), Clichy (dk. 42), Visca (dk. 86) (Medipol Başakşehir), Ekuban (dk. 48 k.k ve 49), Yusuf Yazıcı (dk. 80) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Pereira, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Arda Turan (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ilk 11'de yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynanan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Karaman, Antalya kampında sakatlandıktan sonra tedavisi tamamlanan Nwakaeme'yi 11'de sahaya sürerken, Hasan Batuhan Artarslan'ı yedek soyundurdu.

Bordo-mavililerde, sakatlığı bulunan Jose Sosa ve Ogenyi Onazi, İran Milli Takımı kampında bulunan Majid Hosseni ile Vahid Amiri, kadroda yer almadı.

KADRODA 19 OYUNCU

Eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı.

19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo-mavililerde, devre arası A takıma dahil edilen isimlerden sadece Ali Osman Karnapoğlu ile Berkay Sefa Kara listede yer aldı.

ONAZI TARAFTARLARI COŞTURDU

Trabzonspor'un 17. haftada Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonundan sakatlanması sonrası ameliyat edilen Ogenyi Onazi, maç öncesi taraftarları coşturdu.

Takım arkadaşlarına destek vermek için Türkiye'ye gelen Nijeryalı futbolcu, karşılaşma öncesi koltuk değnekleriyle sahaya çıkarak, taraftarları selamladı. Nijeryalı fubolcu, 'üçlü' çektirerek taraftarları coşturdu.

TARAFTARIN İLGİSİ YÜKSEK

Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan takımlarına, lider Medipol Başakşehir ile oynanan maçta büyük destek verdi.

Medical Park Stadı'nın tamamı dolarken, taraftarlar coşkuyla takımlarını destekledi. Maç öncesi, doğu tribününde yer alan taraftarlar koreografi sergiledi.

"Hayde...Yürü sen umutla, biz varız hep yanında" yazısının bulunduğu koreografide, Trabzonsporlu futbolcuların ve elinde kupayı kaldıran Ünal Karaman'ın görselleri de yer aldı.

ROBINHO 11'DE

Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Serdar Taşçı maç kadrosunda bulunmazken, Robinho ilk 11'de yer aldı.

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan Robinho, bu maçta Adebayor'un yerine 11'de forma giydi.