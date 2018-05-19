Başakşehir - Kasımpaşa: 3-2

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayan ve Fırat Aydınus’un yönettiği mücadelede konuk ekip Kasımpaşa 6. dakikada Ahmet İldiz ve 27. dakikada Diagne’nin ayağından bulduğu gol ile 2-0 öne geçmeyi başardı.

Ev sahibi Başakşehir maçın geri kalanında gösterdiği oyun sonucunda 30. dakikada Visca, 36. ve 61. dakikada Adebayor ‘un ayağından bulduğu goller ile skoru 3-2’e getirdi ve maç bu skorla sonuçlandı.

Ayrıca Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu 52. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamazken 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 72’e yükseltse de lider Galatasaray’ın İzmir deplasmanında Göztepe’yi 1-0, Fenerbahçe’nin ise sahasında Konyaspor’u 3-2 yenmesiyle 3. sırada kaldı. Başakşehir gelecek sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme hakkını elde etti.

Kasımpaşa ise bu sonuçla ligi 46 puanla 8. sırada tamamladı.

2017/18 SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY !

Fenerbahçe - Konyaspor: 3-2

Beşiktaş - Sivasspor: 5-1