Başakşehir - Kayserispor: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen Medipol Başakşehir, lider ile farkı 1’e indirdi. Şarkıcı Berkay ile yaşadığı olay nedeniyle gündem olan ve 10 maçlık cezası biten Arda Turan maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın tek golü 40. dakikada Marcio Mossoro’dan geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Medipol Başakşehir yakaladığı net fırsatları harcayınca mücadele 1-0 sona erdi. Medipol Başakşehir, bu sonuçla 3 maçlık beraberlik serisine son verdi. Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’in evindeki yenilmezlik serisi 12 maça yükseldi. Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat’ta Fenerbahçe’ye karşı 2-0’lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Medipol Başakşehir’in Brezilyalı savunma oyuncusu Junior Caiçara, Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Caiçara, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Bu galibiyetle puanını 18 yapan Medipol Başakşehir, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. 9 puanda kalan Kayserispor, 14. sırada yer aldı.