Başakşehir ligde dağıldı! Ağır yenilgi

Süper Lig'in açılış haftasında yeni teknik direktörü Okan Buruk ile Başakşehir, deplasmanda sezona Sergen Yalçın ile giren Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanarak lige güzel bir başlangıç yaptı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller, 68. dakikada Bifouma'nın asistinde Guilherme, 88. dakikada Guilherme'nin asistinde Adis Jahovic ve 90+2. dakikada Fofana'dan geldi. Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 59. ve 67. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir evinde Fenerbahçe ile dev maçta karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada Fofana'nın soldan ortası sonrası arka direkte Jahovic'in indirdiği topa penaltı noktası civarında Bifouma bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Elia'nın ceza sahası dışında sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı üzerine gelmesine rağmen güçlükle uzaklaştırdı.

Aynı dakika içerisinde Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayı gerisinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Donald’ın hatasında orta sahada topla buluşan İrfan topla ceza sahasına girer girmez şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

54. dakikada Farnolle’nin uzaklaştırmaya çalıştığı top Demba Ba’nın önünde kaldı onun pasında Visca’nın şut denemesini Farnolle çıkarttı.

67. dakikada İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi tarafından ikinci sarı karttan oyun dışına gönderildi.

68. dakikada Bifouma ile verkaç yapan Guılherme ceza sahası önünde yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0

73. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Fofana rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti top üstten dışarı gitti.

76. dakikada Ponck’un hatalı pasında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Jahovic topu düzelttikten sonra vuruşunu yaptı meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

88. dakikada Guılherme’nin pasında topu topuğuyla önüne alan Jahovic meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 2-0

90. dakikada Donald’ın pasında topla buluşan Fofana ceza sahasına girer girmez yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 3-0

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanooğlu xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Robin Yalçın xxx, Hadebe xxx, Özer xxx, Erkan xxx, Murat Yıldırım xxx (Ahmed Ildız dk. 86 xx), Donald xxx, Chaalali xxx (Guilherme dk. 62 xxx), Bifouma xxx (Rahman Buğra dk. 82 xx), Fofana xxx, Jahovic xxx

Medipol Başakşehir: Mert x, Chedjou x, Ponck x, Behich x, Çaiçara xx, Azubuıke x (Gökhan İnler dk. 46 x), Soner xx (Arda Turan dk. 63 x), Elia x (Guldbradsen dk. 76 x), Kahveci xx, Visca xx, Demba Ba x

Goller: Guılherme (dk. 68), Jahovic (dk. 88), Fofana (dk. 90) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 67) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Chaalali, Murat Yıldırım, Robin (Yeni Malatyaspor)

