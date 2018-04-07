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  5. 07 Nisan 2018 00:47

Başakşehir - Malatyaspor: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Başakşehir - Malatyaspor: 1-0
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Spor Toto süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk eden Medipol Başakşehir, 1-0 galip geldiği maçın ardından maç fazlasıyla Galatasaray’ı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

Maç boyunca yüzde 74’lük topa sahip olma oranıyla oynayan Medipol Başakşehir, 18. dakikada Eljero Elia’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Golün asistini yapan Edin Visca ise bu sezonki asist sayısını 14’e yükseltti ve takımının galip gelmesinde yine kilit bir rol oynadı.

İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince Medipol Başakşehir mücadeleyi bu skorla kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 59 yaparken maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı.

Başakşehir gelecek hafta deplasmanda Galatasaray’a konuk olurken Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.

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