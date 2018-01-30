Başakşehir pas rekoru kırdı !

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 5-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gol yemeden kazanmanın önemine dikkat çeken Avcı, ''Gol yememek önemliydi. Oyuncularıma rakibi ciddiye aldığı için teşekkür ediyorum. 62 dakika top oyunda kalmış. Bu bir rekor olabilir bu yıl. Kaybettiğimiz 7-8 topu hemen geri aldık. Bu çok önemliydi. İkinci yarı yine topa sahip olduk ama topu daha hızlı çevirebilirdik. Savunma prensibimizi skor ne olursa olsun kaybetmedik. Bu da önemliydi. Bu maçı hemen kapatıp, bir sonraki maça hazırlanacağız'' diye konuştu.

''BİR KERE CANIN YANAR AMA ÇOK KAZANIRSIN''

Kardemir Karabükspor maçında 904 pas ile bu alanda sezon rekoru kıran Başakşehir'de pas oyununun önemini belirten Abdullah Avcı, Çok çalışıyoruz, bu oyunu istiyordum. Bu yıl, topun en çok ayağına değdiği kaleci bizim kalecimiz. Yaratıcı ve yetenekli oyuncu grubuna sahibim. Her hafta tekrar ve tekrar çalışıyoruz. Oyuncular da bu oyundan keyif alıyor. Bu pas oyununun riskleri var. Bazen canın yanabilir. Ama önemli değil. Bir kere canın yanar ama çok maç kazanırsın'' sözlerini kullandı.

''LİDERLİK ÇOK GÜZEL, SONUNA KADAR...''

Şampiyonluk yarışında sonuna kadar olacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, ''Liderlik çok güzel bir duygu. Çok değerli rakiplerimiz var. Trabzonspor da buna dahil. İkinci yarıya iyi başladık. Yarış bu şekilde devam edecek. Hep bu yarışın içinde olmak istiyoruz. 15 maç kaldı. Yarından itibaren Konyaspor maçına odaklanacağız'' dedi.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN PAS TRAFİĞİ

Başakşehir yeniden lider !