Başakşehir - Sivasspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta mücadelesi şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma ile başladı. Lider Galatasaray’ın bir puan gerisinde 65 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunu maç fazlasıyla geri almak hedefiyle Demir Grup Sivasspor’u konuk ederken nefes kesen maç, Robinho’nun Volkan Babacan’ın da büyük hatasında 90+2’de ağlara giden golüyle 1-1 sonuçlandı ve Başakşehir 66 puanla ikinci sırada kaldı.

Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golü 14’te Riad Bajic kaydederken Mossoro, 37 ve 38’de gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Adebayor’un cezalı olması nedeniyle 11’de şans bulan Bajic, oldukça kritik bir gole imza attı. 90+4’te ise Arda Turan yardımcı hakeme yoğun itirazlarının ardından hakemi itti ve kırmızı kart gördü.