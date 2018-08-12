Başakşehir - Trabzonspor: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış haftasında dev karşılaşmada Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u konuk etti. Ligin iddialı iki ekibini buluşturan zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-0’lık skorla Medipol Başakşehir oldu.

İki takımın da kazanarak sezona oldukça önemli bir galibiyetle başlamayı hedefleyen iki ekip zorlu müsabakada kozlarını paylaşırken 43’te Manuel Da Costa’nın kornerden gelen ortada kafayla filelere gönderdiği top Başakşehir’i öne geçirdi. Maçta son sözü ise 90+1’de Emmanuel Adebayor söyledi.

Yeni transferleri ve yeni teknik direktörü Ünal Karaman’la ilk resmi maçında boy gösteren Trabzonspor skoru eşitleme fırsatlarını değerlendiremezken Medipol Başakşehir’in önceki sezonlarda alışık olduğumuz organize savunma anlayışının başarıyla devam ettiği görüldü.